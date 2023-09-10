Украинские военные выпустили 11 кассетных боеприпасов по Горловке

Подразделения украинской армии обстреляли населённый пункт Горловка в ДНР, выпустив по жилому району 11 кассетных боеприпасов.

Об этом заявило представительство республики в СЦКК.

В Telegram-канале говорится, что ВСУ подвергли обстрелу Никитовский район города. Первый удар зафиксирован в 17:00 мск, выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 мм.

Также противник открыл огонь в 17:10 мск, выпустив по городу три кассетных снаряда калибра 155 мм с позиций в населённом пункте Дзержинск. Следующий обстрел произошёл в 17:20 мск.

«17:20 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — написало представительство ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.