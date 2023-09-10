Узнать больше

Украинские военные выпустили 11 кассетных боеприпасов по Горловке

Короткая ссылка
Подразделения украинской армии обстреляли населённый пункт Горловка в ДНР, выпустив по жилому району 11 кассетных боеприпасов.
Украинские военные выпустили 11 кассетных боеприпасов по Горловке
  • РИА Новости

Об этом заявило представительство республики в СЦКК.

В Telegram-канале говорится, что ВСУ подвергли обстрелу Никитовский район города. Первый удар зафиксирован в 17:00 мск, выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 мм.

Также противник открыл огонь в 17:10 мск, выпустив по городу три кассетных снаряда калибра 155 мм с позиций в населённом пункте Дзержинск. Следующий обстрел произошёл в 17:20 мск.

«17:20 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — написало представительство ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить