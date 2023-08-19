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Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами минимум 104 раза за август

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью RT, что за август Вооружённые силы Украины выпустили как минимум 104 кассетных боеприпаса по Донецку. В результате атак погибли семь человек, получили ранения 17, включая одного ребёнка.
Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами минимум 104 раза за август
  • РИА Новости

Пушилин также отметил, что США во всех предыдущих конфликтах осуждали применение кассетных боеприпасов.

«Но в нынешний период существуют не то что двойные стандарты, а есть вот такая вседозволенность, которую позволяют себе только США», — заключил он.

Ранее в ООН выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину.

Также издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором указано, что Украина ещё пожалеет о применении американских кассетных боеприпасов

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