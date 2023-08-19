Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами минимум 104 раза за август
- РИА Новости
Пушилин также отметил, что США во всех предыдущих конфликтах осуждали применение кассетных боеприпасов.
«Но в нынешний период существуют не то что двойные стандарты, а есть вот такая вседозволенность, которую позволяют себе только США», — заключил он.
Ранее в ООН выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину.
Также издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором указано, что Украина ещё пожалеет о применении американских кассетных боеприпасов.