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Докладчик ООН призвала США пересмотреть поставку кассетных боеприпасов Украине

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Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала Соединённые Штаты пересмотреть решение о поставке кассетных боеприпасов Вооружённым силам Украины.
Докладчик ООН призвала США пересмотреть поставку кассетных боеприпасов Украине
  • AP
  • © Libkos

Отмечается, что Эдвардс в июле направила американскому правительству письмо, в котором призвала США представить собственную оценку того, было ли решение о поставке этого оружия совместимо с обязательствами Вашингтона в вопросах соблюдения прав человека.

«Я... призываю правительство пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения», — приводит текст письма РИА Новости.

Она напомнила, что кассетные боеприпасы представляют собой угрозу для человечества.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев в зоне специальной военной операции.

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