Докладчик ООН призвала США пересмотреть поставку кассетных боеприпасов Украине
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Отмечается, что Эдвардс в июле направила американскому правительству письмо, в котором призвала США представить собственную оценку того, было ли решение о поставке этого оружия совместимо с обязательствами Вашингтона в вопросах соблюдения прав человека.
«Я... призываю правительство пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения», — приводит текст письма РИА Новости.
Она напомнила, что кассетные боеприпасы представляют собой угрозу для человечества.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев в зоне специальной военной операции.