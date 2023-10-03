Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному было приказано молчать после жалоб на проблемы в армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, в ВСУ командиры присваивают себе зарплаты солдат и компенсации погибшим.

Он отметил, что позиция Залужного не важна, так как действиями армии Украины в значительной степени руководят иностранцы.

Как заявлял бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, армия Украины не справляется с большими потерями и многочисленными ранеными, в том числе по причине коррупции в украинском Минздраве.

До этого генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.