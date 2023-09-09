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Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут справиться с потерями на фронте

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Армия Украины не справляется с большими потерями и многочисленными ранеными, в том числе по причине коррупции в украинском Минздраве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут справиться с потерями на фронте
  • AP

«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довезти до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Он заявил о коррупции среди чиновников Министерства здравоохранения Украины, назвав её причиной проблем с оказанием помощи раненым военным.

Также экс-советник подверг критике украинское руководство за неспособность совладать с коррупцией.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.

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