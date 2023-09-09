Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут справиться с потерями на фронте
- AP
«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довезти до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Он заявил о коррупции среди чиновников Министерства здравоохранения Украины, назвав её причиной проблем с оказанием помощи раненым военным.
Также экс-советник подверг критике украинское руководство за неспособность совладать с коррупцией.
Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.