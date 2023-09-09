Армия Украины не справляется с большими потерями и многочисленными ранеными, в том числе по причине коррупции в украинском Минздраве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довезти до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Он заявил о коррупции среди чиновников Министерства здравоохранения Украины, назвав её причиной проблем с оказанием помощи раненым военным.

Также экс-советник подверг критике украинское руководство за неспособность совладать с коррупцией.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.