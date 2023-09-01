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The Globe and Mail: ВСУ испытывают дефицит медикаментов

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Украинская армия испытывает всё возрастающий дефицит качественных медикаментов по мере продолжения контрнаступления, пишет канадская газета The Globe and Mail.
The Globe and Mail: ВСУ испытывают дефицит медикаментов
  • Gettyimages.ru

Несколько медиков-волонтёров заявили, что украинское руководство «не предоставляет военным должного медицинского обслуживания на передовой». 

По их словам, потребность в медицинских препаратах и технике для транспортировки раненых всё более возрастает по мере продолжения контрнаступления украинской армии.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.

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