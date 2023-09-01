The Globe and Mail: ВСУ испытывают дефицит медикаментов
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Несколько медиков-волонтёров заявили, что украинское руководство «не предоставляет военным должного медицинского обслуживания на передовой».
По их словам, потребность в медицинских препаратах и технике для транспортировки раненых всё более возрастает по мере продолжения контрнаступления украинской армии.
Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.