Украинская армия испытывает всё возрастающий дефицит качественных медикаментов по мере продолжения контрнаступления, пишет канадская газета The Globe and Mail.

Несколько медиков-волонтёров заявили, что украинское руководство «не предоставляет военным должного медицинского обслуживания на передовой».

По их словам, потребность в медицинских препаратах и технике для транспортировки раненых всё более возрастает по мере продолжения контрнаступления украинской армии.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.