В Вооружённых силах Украины призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться решением проблем в его команде, в том числе вопросов, связанных с коррупцией.

Об этом пишет газета Politico.

Как заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который теперь служит капитаном в украинской армии, военные находятся в ярости из-за того, что украинские власти предпочитают обманывать и воровать в то время, как они погибают на поле боя.

«Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал Омелян.

Как заявлял бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, армия Украины не справляется с большими потерями и многочисленными ранеными, в том числе по причине коррупции в украинском Минздраве.

До этого генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.