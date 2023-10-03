Politico: в ВСУ призвали Зеленского сменить камуфляж на костюм и решить проблемы
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Об этом пишет газета Politico.
Как заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который теперь служит капитаном в украинской армии, военные находятся в ярости из-за того, что украинские власти предпочитают обманывать и воровать в то время, как они погибают на поле боя.
«Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал Омелян.
Как заявлял бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, армия Украины не справляется с большими потерями и многочисленными ранеными, в том числе по причине коррупции в украинском Минздраве.
До этого генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.