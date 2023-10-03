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За два года Зурабишвили просила правительство одобрить 38 поездок за границу

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За последние два года президент Грузии Саломе Зурабишвили просила правительство одобрить 38 поездок за границу, рассказал на заседании Конституционного суда по вопросу импичмента главы государства председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
За два года Зурабишвили просила правительство одобрить 38 поездок за границу
  • AP

Его слова приводит Sputnik Грузия.

«Она просила разрешения на визит в Брюссель, в Германию и Францию в апреле прошлого года. В июне был решён вопрос о статусе кандидата. Хотя просьба о её визитах была удовлетворена, они оказались безуспешными, статус кандидата мы так и не получили», — сказал политик.

Ответа от Зурабишвили никто не просил, потому что она не несёт ответственности за реализацию внешней политики, добавил Кобахидзе.

25 сентября Саломе Зурабишвили в очередной раз отправилась в страны Евросоюза с визитом без одобрения местного правительства. В начале месяца правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за её визита в ЕС вопреки отказу кабмина.

По оценкам председателя партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили недостойна своего поста.

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