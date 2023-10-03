За два года Зурабишвили просила правительство одобрить 38 поездок за границу
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Его слова приводит Sputnik Грузия.
«Она просила разрешения на визит в Брюссель, в Германию и Францию в апреле прошлого года. В июне был решён вопрос о статусе кандидата. Хотя просьба о её визитах была удовлетворена, они оказались безуспешными, статус кандидата мы так и не получили», — сказал политик.
Ответа от Зурабишвили никто не просил, потому что она не несёт ответственности за реализацию внешней политики, добавил Кобахидзе.
25 сентября Саломе Зурабишвили в очередной раз отправилась в страны Евросоюза с визитом без одобрения местного правительства. В начале месяца правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за её визита в ЕС вопреки отказу кабмина.
По оценкам председателя партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили недостойна своего поста.