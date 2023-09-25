Президент Грузии снова поехала в ЕС без разрешения правительства
- Gettyimages.ru
Эту информацию сообщили в пресс-службе грузинских властей, передаёт ТАСС.
Согласно представленным данным, Зурабишвили отправилась в Латвию, Литву и Эстонию.
«У Саломе Зурабишвили не было разрешения на визиты в страны Балтии», — добавили в пресс-службе.
1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за её визита в ЕС вопреки отказу кабмина.
Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что президент нарушает Конституцию Грузии, так как без согласия властей совершает поездки в Европу.