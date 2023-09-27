В «Грузинской мечте» заявили, что Зурабишвили не достойна поста президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не достойна своего поста, считает председатель правящей в республике «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Для системы, в том числе для правящей команды, Саломе Зурабишвили остаётся президентом, который не раз грубо нарушил Конституцию и не является для нас достойным президентом — человеком, достойным этой должности», — цитирует его Sputnik Грузия.

25 сентября Саломе Зурабишвили в очередной раз отправилась в страны Евросоюза с визитом без одобрения местного правительства.

1 сентября правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за её визита в ЕС вопреки отказу кабмина.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что президент своими действиями нарушает Конституцию Грузии.