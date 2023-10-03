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Песков: не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказываться от визитов в Армению

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю бы не хотелось, чтобы российский лидер Владимир Путин когда-либо был вынужден отказаться от визитов в Армению.
Песков: не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказываться от визитов в Армению
  • РИА Новости

Представителя Кремля спросили, означает ли ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС), что президенту России придётся отказаться от визитов в эту республику.

«Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению», — сказал Песков.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС.

В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

27 июля сообщалось, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер, объявлена в розыск по уголовной статье.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

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