Песков: не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказываться от визитов в Армению
- РИА Новости
Представителя Кремля спросили, означает ли ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС), что президенту России придётся отказаться от визитов в эту республику.
«Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению», — сказал Песков.
3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС.
В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
27 июля сообщалось, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер, объявлена в розыск по уголовной статье.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.