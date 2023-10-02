«Россия 1»: военные заявили, что лётчика-предателя Кузьминова «найдут и накажут»

Лётчик-предатель Максим Кузьминов разгласил государственную тайну на Украине, его преступление не имеет срока давности, сообщил в эфире «Россия 1» представитель российской контрразведки.

«На борту угнанного вертолёта имелись секретные документы и изделия. Органами безопасности Российской Федерации по факту перехода Кузьминова на сторону противника и разглашения им государственной тайны иностранному государству, зарубежным средствам массовой информации, проводятся мероприятия, направленные в том числе на его розыск», — сказал собеседник телеканала.

В разговоре с корреспондентом телеканала Сергеем Зениным неназванные офицеры спецназа заявили, что Кузьминов будет «найден и наказан».

«До суда не вернётся, я думаю, не доживёт», — сказал один из военнослужащих.

Как ранее узнал RT, уголовное дело в отношении Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

Погибшие российские военные, которые находились в вертолёте, — 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов.