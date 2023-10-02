Советник главы ДНР — о словах Уоллеса: Запад намерен очистить Украину от населения
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Такое мнение высказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в интервью РИА Новости.
«Господин Бен Уоллес из Британии рекомендует как можно больше набрать малолеток, опять же, для их могилизации, для того, чтобы очистить, видимо, Украину от населения», — отметил он.
Гагин подчеркнул, что инициатива Владимира Зеленского по поводу призыва женщин в подразделения ВСУ уже ранее «потерпела крах». Также он призвал киевский режим перестать уничтожать собственный народ.
Ранее Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодёжи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что население страны на сегодняшний день составляет 23 млн человек.