Инициативы бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса призывать в украинские войска больше молодёжи свидетельствуют о желании Запада очистить Украину от населения.

Такое мнение высказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в интервью РИА Новости.

«Господин Бен Уоллес из Британии рекомендует как можно больше набрать малолеток, опять же, для их могилизации, для того, чтобы очистить, видимо, Украину от населения», — отметил он.

Гагин подчеркнул, что инициатива Владимира Зеленского по поводу призыва женщин в подразделения ВСУ уже ранее «потерпела крах». Также он призвал киевский режим перестать уничтожать собственный народ.

Ранее Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодёжи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что население страны на сегодняшний день составляет 23 млн человек.