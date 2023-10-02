Экс-советник Кучмы Соскин: Киев виновен в ухудшении отношений со Словакией
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, победа на выборах в Словакии партии Smer приведёт к серьёзным последствиям для Украины.
Ранее партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.
Издание Financial Times написало, что победа Фицо на выборах в Словакии — тревожный сигнал для Запада.