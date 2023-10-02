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Экс-советник Кучмы Соскин: Киев виновен в ухудшении отношений со Словакией

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Владимир Зеленский и его окружение виновны в ухудшении отношений Словакии и Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев виновен в ухудшении отношений со Словакией
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, победа на выборах в Словакии партии Smer приведёт к серьёзным последствиям для Украины.

Ранее партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Издание Financial Times написало, что победа Фицо на выборах в Словакии — тревожный сигнал для Запада.

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