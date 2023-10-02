Замглавы ЕК: выборы в Словакии прошли в условиях беспрецедентной дезинформации
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Юровой, ЕК с уважением относится к результатам парламентских выборов в Словакии, однако отмечает, что партия Progresivne Slovensko столкнулась с «беспрецедентной дезинформационной расправой».
«Это видно из всех доступных мне опросов и данных платформ», — сказала замглавы ЕК.
Ранее партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.
Также в Financial Times написали, что победа Фицо на выборах в Словакии — тревожный сигнал для Запада.