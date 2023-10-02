Узнать больше

Пушилин: Орехово-Васильевка скоро может быть уничтожена

Короткая ссылка
Населённый пункт Орехово-Васильевка, расположенный к северу от Артёмовска, по всей видимости, скоро будет уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: Орехово-Васильевка скоро может быть уничтожена
  • РИА Новости

«Орехово-Васильевка в центре внимания. С учётом действий противника, скорее всего, это будет очередной населённый пункт, который будет уничтожен», — приводит РИА Новости слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ситуация на северном фланге Артёмовска остаётся без существенных изменений.

Ранее российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ.

Также ВС России поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить