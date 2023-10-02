Пушилин: Орехово-Васильевка скоро может быть уничтожена
- РИА Новости
«Орехово-Васильевка в центре внимания. С учётом действий противника, скорее всего, это будет очередной населённый пункт, который будет уничтожен», — приводит РИА Новости слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что ситуация на северном фланге Артёмовска остаётся без существенных изменений.
Ранее российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ.
Также ВС России поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области.