Пушилин: Орехово-Васильевка скоро может быть уничтожена

Населённый пункт Орехово-Васильевка, расположенный к северу от Артёмовска, по всей видимости, скоро будет уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Орехово-Васильевка в центре внимания. С учётом действий противника, скорее всего, это будет очередной населённый пункт, который будет уничтожен», — приводит РИА Новости слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ситуация на северном фланге Артёмовска остаётся без существенных изменений.

Ранее российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ.

Также ВС России поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области.