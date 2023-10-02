Старшина ВС России Белорус рассказал RT о бане для бойцов

Старшина российской армии с позывным Белорус рассказал корреспонденту RT Владу Андрице о бане для бойцов.

Отмечается, что в расположении 7-й роты 1430-го полка есть импровизированная кухня и баня.

«Я считаю, что если его (бойца. — RT) согреть после этого (ротации. — RT), то человек становится намного мягче. Просто нельзя, чтобы в сердце осталась эта злоба. Поэтому есть баня, есть еда, есть вода», — сказал военнослужащий.

Старшина родился в Витебской области, после женитьбы переехал в Россию.

Его полк находится на Ореховском направлении.

Ранее российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ.

Также ВС России поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области.