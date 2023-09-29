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Глава СНБО Данилов: Запад не может чётко ответить, что значит победа Украины

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никто из западных стран не может чётко дать ответ на вопрос, что такое «победа Украины».
Глава СНБО Данилов: Запад не может чётко ответить, что значит победа Украины
  • РИА Новости

«Нам никто не может чётко ответить, что значит наша победа», — цитирует его РИА Новости.

Данилов добавил, что западные союзники обещают Киеву поддерживать его до «победы», однако не уточняют, в чём она заключается.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.

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