Глава СНБО Данилов: Запад не может чётко ответить, что значит победа Украины
- РИА Новости
«Нам никто не может чётко ответить, что значит наша победа», — цитирует его РИА Новости.
Данилов добавил, что западные союзники обещают Киеву поддерживать его до «победы», однако не уточняют, в чём она заключается.
Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.
Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.