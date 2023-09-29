Министр обороны Франции: французский ОПК нужно напрямую подключить к ВС Украины

Конфликт на Украине продлится ещё долго, убеждён министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Это даёт французской армии шанс избавиться от старой техники в пользу новой, отметил он. По словам министра, французский оборонно-промышленный комплекс должен напрямую подключиться к украинским вооружённым силам.

Об этом он сказал в интервью France Info.

«Конфликт будет длиться долго... если мы хотим продержаться, мы должны иметь возможность напрямую «подключить» французских промышленников к украинской армии», — сказал Лекорню.

Он добавил, что это хорошая возможность для французской промышленности.

Ранее Лекорню заявил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок.

Газета The New York Times писала, что ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.