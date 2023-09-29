Министр обороны Франции: французский ОПК нужно напрямую подключить к ВС Украины
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал в интервью France Info.
«Конфликт будет длиться долго... если мы хотим продержаться, мы должны иметь возможность напрямую «подключить» французских промышленников к украинской армии», — сказал Лекорню.
Он добавил, что это хорошая возможность для французской промышленности.
Ранее Лекорню заявил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок.
Газета The New York Times писала, что ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.