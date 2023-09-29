Минобороны: предприятия ВПК Франции и Украины подписали около десятка соглашений
- РИА Новости
Об этом Лекорню написал в соцсети X (ранее Twitter).
«Вчерашнее заключение десятка соглашений между нашими предприятиями свидетельствует о прочности и надёжности нашей приверженности», — говорится в сообщении.
Министр уточнил, что соглашения подписали крупные французские компании, малые предприятия и стартапы, которые занимаются производством артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования.
Ранее газета The New York Times писала, что ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.