Минобороны: предприятия ВПК Франции и Украины подписали около десятка соглашений

Французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок в ходе визита главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев.

Об этом Лекорню написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Вчерашнее заключение десятка соглашений между нашими предприятиями свидетельствует о прочности и надёжности нашей приверженности», — говорится в сообщении.

Министр уточнил, что соглашения подписали крупные французские компании, малые предприятия и стартапы, которые занимаются производством артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования.

Ранее газета The New York Times писала, что ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.