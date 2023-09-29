Узнать больше

Минобороны: предприятия ВПК Франции и Украины подписали около десятка соглашений

Короткая ссылка
Французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок в ходе визита главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев.
Минобороны: предприятия ВПК Франции и Украины подписали около десятка соглашений
  • РИА Новости

Об этом Лекорню написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Вчерашнее заключение десятка соглашений между нашими предприятиями свидетельствует о прочности и надёжности нашей приверженности», — говорится в сообщении.

Министр уточнил, что соглашения подписали крупные французские компании, малые предприятия и стартапы, которые занимаются производством артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования.

Ранее газета The New York Times писала, что ряд стран Запада намерены нарастить производство оружия на территории Украины, что принесёт прибыль западным оборонным корпорациям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить