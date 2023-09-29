Австрийский полковник Райснер заявил, что Запад переоценивает успехи ВСУ
- РИА Новости
Об этом Райснер сказал в интервью агентству DPA.
Как отметил эксперт, за всё время контрнаступления украинская армия не осуществила ни одного настоящего прорыва.
«Нужно вовсю бить тревогу в свете того, что спустя 117 дней после начала контрнаступления не удалось достигнуть оперативного прорыва», — цитирует его ТАСС.
По мнению Райснера, отсутствие успехов у ВСУ связано с тем, что Украина получает мало средств для противодействия ударам ВС России с воздуха.
Полковник добавил, что Вашингтон осознаёт всю сложность ситуации в то время, как Европейский союз неправильно оценивает положение дел.
Ранее в Le Monde отметили, что провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Владимира Зеленского.
Также в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.