Австрийский полковник Райснер заявил, что Запад переоценивает успехи ВСУ

Военный эксперт, полковник армии Австрии Маркус Райснер заявил, что западные страны переоценивают успехи Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления.

Об этом Райснер сказал в интервью агентству DPA.

Как отметил эксперт, за всё время контрнаступления украинская армия не осуществила ни одного настоящего прорыва.

«Нужно вовсю бить тревогу в свете того, что спустя 117 дней после начала контрнаступления не удалось достигнуть оперативного прорыва», — цитирует его ТАСС.

По мнению Райснера, отсутствие успехов у ВСУ связано с тем, что Украина получает мало средств для противодействия ударам ВС России с воздуха.

Полковник добавил, что Вашингтон осознаёт всю сложность ситуации в то время, как Европейский союз неправильно оценивает положение дел.

Ранее в Le Monde отметили, что провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Владимира Зеленского.

Также в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.