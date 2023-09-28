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Российские военные медики создали мобильную операционную для бойцов в зоне СВО

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Российские военные медики создали мобильную операционную на базе автобуса для бойцов в зоне СВО.

Идея пришла к ним из-за стремительного продвижения ВС России в Запорожской области. Операционную можно развернуть в течение пяти — десяти минут на новом месте и оказывать помощь.

«Мы думали, как бы нам быстрее развернуться на новом месте, и пришли к такому мнению, что нужна какая-то подвижная операционная, и как раз нам подарили этот автобус, из этого автобуса мы уже сделали операционную», — рассказал хирург Роман Плещук корреспонденту RT DE Ивану Полянскому.

Отмечается, что медики в зоне СВО помогают не только военным. Кроме бойцов, с ранениями приходят и мирные жители.

«В последнее время это кассетные боеприпасы, которые обладают большой поражающей способностью», — рассказал начальник хирургического отделения.

Ранее сообщалось, что медик-доброволец Алексей Астафьев с позывным Док из Марий Эл вынес на себе 300 российских военнослужащих с передовой за всё время проведения спецоперации.

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