Российский медик-доброволец вынес на себе 300 бойцов из зоны боёв за время СВО

Медик-доброволец Алексей Астафьев с позывным Док из Марий Эл вынес на себе 300 российских военнослужащих с передовой за всё время проведения спецоперации.

Астафьева представили к награде за заслуги в области здравоохранения. Он получил медаль Луки Крымского, а также его представили к званию Героя России.

С марта прошлого года медик не один раз получал ранения и был контужен. Его главными задачами являются спасение раненых из-под обстрела, а также эвакуация бойцов до хирургического стола.

«Первые четыре-пять минут боя, допустим, прилёт туда, там сидит какое-то подразделение, мы все вместе служили. Сто пудов я знаю или по рации доложили, там есть «трёхсотые» или там, допустим, «двухсотые». Всё, уже несёшься туда, тебе неважно, где стреляют», — поделился он.

10 сентября бойцы Центрального военного округа получили государственные и ведомственные награды от командования группировки.