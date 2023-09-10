Бойцы ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм в зоне спецоперации

Военнослужащие Центрального военного округа получили государственные и ведомственные награды от командования группировки.

Об этом говорится в заявлении Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, бойцам вручили медали Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.

Также сообщается, что после завершения торжественной церемонии прошёл праздничный концерт для военных.

Ранее сообщалось, что разведчиков ЦВО на Краснолиманском направлении наградили за мужество, героизм и отвагу, проявленные в зоне СВО.