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Бойцы ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм в зоне спецоперации

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Военнослужащие Центрального военного округа получили государственные и ведомственные награды от командования группировки.
Бойцы ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм в зоне спецоперации
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, бойцам вручили медали Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.

Также сообщается, что после завершения торжественной церемонии прошёл праздничный концерт для военных.

Ранее сообщалось, что разведчиков ЦВО на Краснолиманском направлении наградили за мужество, героизм и отвагу, проявленные в зоне СВО.

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