Бойцы ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм в зоне спецоперации
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении Минобороны России в Telegram-канале.
По информации ведомства, бойцам вручили медали Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.
Также сообщается, что после завершения торжественной церемонии прошёл праздничный концерт для военных.
Ранее сообщалось, что разведчиков ЦВО на Краснолиманском направлении наградили за мужество, героизм и отвагу, проявленные в зоне СВО.