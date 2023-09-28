Лавров: Запад разрушил территориальную целостность Украины

Именно страны Запада разрушили территориальную целостность Украины, когда признались, что не собирались выполнять Минские соглашения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда в открытую соавторы Владимира Путина по минским договорённостям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины», — цитирует Лаврова ТАСС.

Он отметил, что на словах западные страны постоянно заботятся об украинской территориальной целостности.

Лавров ранее заявил, что с момента распада СССР США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины.