Лавров: США и их союзники после развала СССР грубо вмешивались в дела Украины

С момента распада СССР США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.

«С момента распада СССР и образования на его месте независимых государств США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины. Как публично и даже с гордостью в своё время признала замгоссекретаря Виктория Нуланд в конце 2013 года, на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил $5 млрд», — сказал он.

Все факты «инжинирования» украинского кризиса давно известны, подчеркнул министр, однако их пытаются замолчать и «отменить» историю, происходящую до 2014 года.

Так, в 2004—2005 гг. Запад с целью привести к власти проамериканского кандидата санкционировал первый государственный переворот в Киеве, заставив Конституционный суд Украины принять неправовое решение о проведении непредусмотренного Конституцией страны третьего тура выборов, напомнил Лавров.

В 2013—2014 гг. целая череда западных вояжёров поощряла участников протестов к насильственным акциям на Украине, сказал российский министр.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности по ситуации в Донбассе назвал антиконституционным и кровавым государственный переворот на Украине в 2014 году.