Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сорвали выполнение Минских соглашений, несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны.

Об этом российский министр сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Как отметил Лавров, западные страны, заявляя о территориальной целостности Украины, игнорируют решения ООН о необходимости для Франции вернуть Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Великобритании — покинуть территорию архипелага Чагос и начать переговорный процесс с Аргентиной по Мальвинским островам.

Министр подчеркнул, что «поборники» целостности Украины делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений.

«Сорвавший их выполнение Запад несёт прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», — резюмировал он.

Лавров также заявил, что с момента распада СССР США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины.