Лавров: сорвавший Минские соглашения Запад ответствен за развал Украины
- AFP
- © TIMOTHY A. CLARY
Об этом российский министр сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Как отметил Лавров, западные страны, заявляя о территориальной целостности Украины, игнорируют решения ООН о необходимости для Франции вернуть Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Великобритании — покинуть территорию архипелага Чагос и начать переговорный процесс с Аргентиной по Мальвинским островам.
Министр подчеркнул, что «поборники» целостности Украины делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений.
«Сорвавший их выполнение Запад несёт прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», — резюмировал он.
Лавров также заявил, что с момента распада СССР США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины.