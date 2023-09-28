Поражение Украины в ходе украинского конфликта вполне устраивает США, заявил украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, интересы США были удовлетворены, они переделили мировые рынки в свою пользу и получили контроль над Европой.

«Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством», — говорится в статье Медведчука.

Он отметил, что на поражение легче списать миллиарды американских налогоплательщиков.

Ранее Медведчук заявил, что с Украины уехала почти половина граждан.

Также, по его словам, трибунал над режимом Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны.