Медведчук заявил, что поражение Украины устраивает США
По его словам, интересы США были удовлетворены, они переделили мировые рынки в свою пользу и получили контроль над Европой.
«Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством», — говорится в статье Медведчука.
Он отметил, что на поражение легче списать миллиарды американских налогоплательщиков.
Ранее Медведчук заявил, что с Украины уехала почти половина граждан.
Также, по его словам, трибунал над режимом Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны.