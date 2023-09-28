Узнать больше

Медведчук заявил, что поражение Украины устраивает США

Короткая ссылка
Поражение Украины в ходе украинского конфликта вполне устраивает США, заявил украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, интересы США были удовлетворены, они переделили мировые рынки в свою пользу и получили контроль над Европой.

«Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством», — говорится в статье Медведчука.

Он отметил, что на поражение легче списать миллиарды американских налогоплательщиков.

Ранее Медведчук заявил, что с Украины уехала почти половина граждан.

Также, по его словам, трибунал над режимом Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить