Медведчук заявил, что с Украины уехала почти половина граждан
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Об этом украинский оппозиционер написал в статье для «Другой Украины».
По словам политика, 188 тыс. человек выехали с украинской территории только за последние полгода. Теперь соотношение оставшихся — 19,2 млн против 18,1 млн уехавших.
«Почти полстраны уже выехало», — прокомментировал Медведчук.
В этой проблеме он обвинил киевские власти, которые создают для украинцев «невыносимые условия для жизни, потакают правовому беспределу, продолжают военную и русофобскую истерию».
Ранее финские фермеры заявили, что всё больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий.
Также стало известно, что Ирландия в период с 2022 по 2024 год собирается потратить на украинских беженцев €5,5 млрд.