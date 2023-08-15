Медведчук заявил, что с Украины уехала почти половина граждан

Политик Виктор Медведчук заявил, что к осени текущего года число выехавших и число оставшихся граждан Украины сравняется, а позднее общее число выехавших украинцев начнёт превышать оставшихся.

Об этом украинский оппозиционер написал в статье для «Другой Украины».

По словам политика, 188 тыс. человек выехали с украинской территории только за последние полгода. Теперь соотношение оставшихся — 19,2 млн против 18,1 млн уехавших.

«Почти полстраны уже выехало», — прокомментировал Медведчук.

В этой проблеме он обвинил киевские власти, которые создают для украинцев «невыносимые условия для жизни, потакают правовому беспределу, продолжают военную и русофобскую истерию».

Ранее финские фермеры заявили, что всё больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий.

Также стало известно, что Ирландия в период с 2022 по 2024 год собирается потратить на украинских беженцев €5,5 млрд.