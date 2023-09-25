Медведчук: для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трёх условий

Украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трёх условий.

Об этом пишет «Аргументы и Факты».

По словам Медведчука, первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада», — сказал политик.

Вторым условием он назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.

Третьим, по мнению Медведчука, является постройка новой системы безопасности.

Ранее Медведчук заявил, что с Украины уехала почти половина граждан.

Также, по его словам, трибунал над режимом Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны.