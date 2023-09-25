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Медведчук: для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трёх условий

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Украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трёх условий.

Об этом пишет «Аргументы и Факты».

По словам Медведчука, первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада», — сказал политик.

Вторым условием он назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.

Третьим, по мнению Медведчука, является постройка новой системы безопасности.

Ранее Медведчук заявил, что с Украины уехала почти половина граждан.

Также, по его словам, трибунал над режимом Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны.

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