Медведчук: для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трёх условий
Об этом пишет «Аргументы и Факты».
По словам Медведчука, первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся.
«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада», — сказал политик.
Вторым условием он назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.
Третьим, по мнению Медведчука, является постройка новой системы безопасности.
Ранее Медведчук заявил, что с Украины уехала почти половина граждан.
Также, по его словам, трибунал над режимом Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны.