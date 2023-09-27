Ереван надеется, что Москва и партнёры помогут вернуть Варданяна из Баку
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Об этом сказала Sputnik Армения пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.
По её словам, Ереван предпримет все возможные меры для защиты прав Варданяна и обеспечения его возвращения.
Ранее бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке выехать из Карабаха.
Погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна, его доставили в Баку.
1 сентября 2022 года Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.