Ереван надеется, что Москва и партнёры помогут вернуть Варданяна из Баку

Армения надеется, что Россия и международные партнёры республики помогут вернуть предпринимателя Рубена Варданяна из Азербайджана после того, как он был задержан на выезде из Нагорного Карабаха.

Об этом сказала Sputnik Армения пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.

По её словам, Ереван предпримет все возможные меры для защиты прав Варданяна и обеспечения его возвращения.

Ранее бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке выехать из Карабаха.

Погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна, его доставили в Баку.

1 сентября 2022 года Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.