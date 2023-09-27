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Армения просит ЕСПЧ обязать Азербайджан предоставить информацию о Варданяне

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Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обязать Азербайджан предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного на границе бизнесмена Рубена Варданяна.
Армения просит ЕСПЧ обязать Азербайджан предоставить информацию о Варданяне
  • Gettyimages.ru
  • © Mustafa Yalcin/Anadolu Agency

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе представителя страны по международным правовым вопросам.

«Армянская сторона потребовала от ЕСПЧ обязать Баку предоставить информацию о том, куда был доставлен Варданян и в каком состоянии он сейчас», — сказали там.

Ранее сообщалось, что бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке выехать из Карабаха.

Погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна, его доставили в Баку.

1 сентября 2022 года Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

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