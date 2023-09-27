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В парламенте Грузии заявили о поляризации власти из-за президента Зурабишвили

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили своими действиями приводит к поляризации власти в республике, считает глава комитета парламента по европейской интеграции Мака Бочоришвили.
В парламенте Грузии заявили о поляризации власти из-за президента Зурабишвили
  • Gettyimages.ru

«На первый взгляд, обязанность института президента — объединять страну, а не поляризовать её. Наоборот, мы видим, что институт президента стал дополнительным источником поляризации», — цитирует её Sputnik Грузия.

По словам депутата, Зурабишвили продолжает нарушать Конституцию, а её непоследовательные действия наносят вред интересам страны.

25 сентября Саломе Зурабишвили в очередной раз отправилась в страны Евросоюза с визитом без одобрения местного правительства. В начале месяца правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за её визита в ЕС вопреки отказу кабмина.

По оценкам председателя партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили не достойна своего поста.

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