В парламенте Грузии заявили о поляризации власти из-за президента Зурабишвили
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«На первый взгляд, обязанность института президента — объединять страну, а не поляризовать её. Наоборот, мы видим, что институт президента стал дополнительным источником поляризации», — цитирует её Sputnik Грузия.
По словам депутата, Зурабишвили продолжает нарушать Конституцию, а её непоследовательные действия наносят вред интересам страны.
25 сентября Саломе Зурабишвили в очередной раз отправилась в страны Евросоюза с визитом без одобрения местного правительства. В начале месяца правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за её визита в ЕС вопреки отказу кабмина.
По оценкам председателя партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили не достойна своего поста.