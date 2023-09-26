Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский не может определять, когда закончатся боевые действия, а может только подписать капитуляцию.

Таким образом он прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, сказавшего, что только Зеленский определяет, когда настанет время переговоров с Россией.

По словам Риттера, Кирби заблуждается и откровенно врёт.

«Суть заключает в том, что военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский. Единственное, что он должен будет сделать, — это подписать капитуляцию», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что единственно возможный исход украинского конфликта — безоговорочная победа ВС России.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.