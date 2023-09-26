MWM: союзники могут пересмотреть помощь Украине после провала наступления

Западные страны могут пересмотреть свой подход к предоставлению помощи Украине после провала наступления украинской армии, пишет журнал Military Watch.

«В сентябре становится всё более очевидным, что может настать переломный момент в поддержке Украины из-за растущего разочарования в долгожданном наступлении ВСУ на российские позиции», — говорится в материале.

Отмечается, что украинская армия понесла большие потери и не добилась значимых результатов.

В статье указывается, что западные союзники Украины могут перестать поддерживать конфликт, который не является выигрышным.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.