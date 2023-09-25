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País: ВСУ дали зелёный свет на использование западного оружия в Крыму

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Страны Запада дали зелёный свет украинскому командованию на использование западного оружия для ударов по территории Крыма.
País: ВСУ дали зелёный свет на использование западного оружия в Крыму
  • РИА Новости

Об этом пишет газета El País со ссылкой на источники. 

«Союзники по НАТО дали зелёный свет на использование поставленного ими оружия (в Крыму. — RT)», — говорится в публикации.

Как пишет газета, украинская армия уже использует ракеты Storm Shadow. Отмечается, что по Севастополю ударили именно этим оружием. 

22 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ сообщал, что украинские военные использовали ракеты Storm Shadow при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе.

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