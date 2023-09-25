Французский политик Филиппо: режим Зеленского продолжает прославлять нацистов
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Об этом он написал в своей соцсети X (бывшая Twitter).
«Какой позор!.. Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных «героев», — говорится в сообщении.
Филиппо указал на то, что Зеленский так и не избавился от нацистов в рядах Вооружённых сил Украины.
Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».
Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были осведомлены о приглашении в парламент Канады украинского эсэсовца.
В Кремле возмущены фактом чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у преступлений нацизма нет срока давности.