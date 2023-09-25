Узнать больше

Французский политик Филиппо: режим Зеленского продолжает прославлять нацистов

Короткая ссылка
Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что режим Владимира Зеленского продолжает прославлять нацистов.
Французский политик Филиппо: режим Зеленского продолжает прославлять нацистов
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своей соцсети X (бывшая Twitter).

«Какой позор!.. Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных «героев», — говорится в сообщении.

Филиппо указал на то, что Зеленский так и не избавился от нацистов в рядах Вооружённых сил Украины.

Ранее Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были осведомлены о приглашении в парламент Канады украинского эсэсовца.

В Кремле возмущены фактом чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у преступлений нацизма нет срока давности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить