Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад провалились

Поездки Владимира Зеленского в страны Запада не были успешными, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В Канаде он выступал, ему там все аплодировали. Так и в Штатах год назад аплодировали. А что толку? А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что Зеленскому дали множество пустых обещаний и предложили несущественную помощь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.