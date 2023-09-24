Пашинян заявил о необходимости пересмотра инструментов безопасности Армении

Армении необходимо изменить инструменты внутренней и внешней безопасности, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнёрами, готовыми на взаимовыгодные шаги», — приводит РИА Новости слова Пашиняна в обращении к нации.

Он отметил, что Ереван никогда не согласится с формулировками, которые ставят под сомнение независимость страны.

Премьер Армении призвал партнёров уважать государство и суверенитет.

Ранее Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил также, что после проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Баку и Ереваном.