Пашинян заявил о необходимости пересмотра инструментов безопасности Армении
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«Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнёрами, готовыми на взаимовыгодные шаги», — приводит РИА Новости слова Пашиняна в обращении к нации.
Он отметил, что Ереван никогда не согласится с формулировками, которые ставят под сомнение независимость страны.
Премьер Армении призвал партнёров уважать государство и суверенитет.
Ранее Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил также, что после проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Баку и Ереваном.