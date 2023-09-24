Пашинян заявил о готовности Армении принять соотечественников из Карабаха

Правительство Армении готово принять армян из Нагорного Карабаха в случае возникновения необходимости, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Если усилия не дадут конкретных результатов, наше правительство с любовью примет наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха», — приводит ТАСС слова Пашиняна в обращении к народу.

Ранее Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил также, что после проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Баку и Ереваном.