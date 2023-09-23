Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о погибших миротворцах

Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в Армении в память о погибших миротворцах, сообщает РИА Новости.

«Мой глубочайший поклон матерям, жёнам, сёстрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе», — сказала одна из жительниц Еревана.

Обстановка у посольства спокойная, усиление полиции снято.

Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.