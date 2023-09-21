Песков заявил, что после гибели миротворцев в Карабахе ведётся следствие

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.

Заявление Пескова приводит ТАСС.

«Ведётся следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства (Владимира Путина) с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым)», — сказал он.

По его словам, принесены извинения, есть задержанные в этой связи.

При этом он добавил, что в Кремле пока не знают всех деталей этого.

Также в Кремле отметили, что российские миротворцы приложили все усилия, чтобы помочь людям в Карабахе покинуть опасные районы.

20 сентября в Минобороны России сообщили, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, военнослужащие погибли.

21 сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью миротворцев России в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование.