МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели российских миротворцев
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«Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев», — написала она в Telegram.
Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.