МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели российских миротворцев

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову извинения в связи с гибелью российских миротворцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев», — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.