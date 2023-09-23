«СТРАНА.ua»: США назначили ревизора по использованию Украиной военной помощи
- AP
«США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь», — говорится в материале.
Отмечается, что Сторч начнёт выполнение своих обязанностей с 18 октября.
Группа конгрессменов США ранее выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.
Обозреватель The Washington Post Джош Рогин отметил, что поддержка Украины со стороны США «висит на волоске».