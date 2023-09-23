«СТРАНА.ua»: США назначили ревизора по использованию Украиной военной помощи

США назначили генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча главой группы, которая будет контролировать надлежащее использование Украиной предоставленной военной помощи, сообщает издание «СТРАНА.ua».

«США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь», — говорится в материале.

Отмечается, что Сторч начнёт выполнение своих обязанностей с 18 октября.

Группа конгрессменов США ранее выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.

Обозреватель The Washington Post Джош Рогин отметил, что поддержка Украины со стороны США «висит на волоске».