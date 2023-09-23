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«СТРАНА.ua»: США назначили ревизора по использованию Украиной военной помощи

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США назначили генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча главой группы, которая будет контролировать надлежащее использование Украиной предоставленной военной помощи, сообщает издание «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: США назначили ревизора по использованию Украиной военной помощи
  • AP

«США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь», — говорится в материале.

Отмечается, что Сторч начнёт выполнение своих обязанностей с 18 октября.

Группа конгрессменов США ранее выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.

Обозреватель The Washington Post Джош Рогин отметил, что поддержка Украины со стороны США «висит на волоске».

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