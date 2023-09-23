Журналист Хайфон: поведение как у ребёнка может лишить Зеленского помощи Запада

Американский журналист Дэнни Хайфон высказал мнение, что поведение как у избалованного ребёнка может лишить Владимира Зеленского помощи со стороны западных стран.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

Как отметил журналист, поведение Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН всё больше заставляет лидеров западных стран сомневаться в нём.

«Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведёт себя как ребёнок, избалованный ребёнок», — подчеркнул Хайфон.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.