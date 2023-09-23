Журналист Хайфон: поведение как у ребёнка может лишить Зеленского помощи Запада
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Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
Как отметил журналист, поведение Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН всё больше заставляет лидеров западных стран сомневаться в нём.
«Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведёт себя как ребёнок, избалованный ребёнок», — подчеркнул Хайфон.
Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.