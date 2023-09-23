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Глава ГУР Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предприниматель Илон Маск действительно отключал спутниковую сеть Starlink над Крымом.
Глава ГУР Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом
  • Gettyimages.ru

«Это правда, что он отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше», — сказал Буданов в интервью War Zone.

По его словам, в случае со срывом атаки на российский флот отключение произошло не в тот конкретный момент, а уже длилось месяц.

Он добавил, что Киев широко использует продукцию Маска.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы, и для удалённого обучения.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.

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