Глава ГУР Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предприниматель Илон Маск действительно отключал спутниковую сеть Starlink над Крымом.

«Это правда, что он отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше», — сказал Буданов в интервью War Zone.

По его словам, в случае со срывом атаки на российский флот отключение произошло не в тот конкретный момент, а уже длилось месяц.

Он добавил, что Киев широко использует продукцию Маска.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы, и для удалённого обучения.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.