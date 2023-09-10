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Блинкен: США рассчитывают, что Маск будет предоставлять Киеву услуги Starlink

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Вашингтон рассчитывает на то, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.
Блинкен: США рассчитывают, что Маск будет предоставлять Киеву услуги Starlink
  • РИА Новости

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

«Я могу сказать, что Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных, чтобы защищать всю украинскую территорию», — сказал он.

Блинкен добавил, что США надеются, что технологии Starlink продолжат быть полностью доступными для украинской армии.

Ранее Маск заявил, что интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того чтобы смотреть сериалы и удалённого обучения.

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