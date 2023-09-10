Блинкен: США рассчитывают, что Маск будет предоставлять Киеву услуги Starlink

Вашингтон рассчитывает на то, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

«Я могу сказать, что Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных, чтобы защищать всю украинскую территорию», — сказал он.

Блинкен добавил, что США надеются, что технологии Starlink продолжат быть полностью доступными для украинской армии.

Ранее Маск заявил, что интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того чтобы смотреть сериалы и удалённого обучения.