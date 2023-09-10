Блинкен: США рассчитывают, что Маск будет предоставлять Киеву услуги Starlink
- РИА Новости
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.
«Я могу сказать, что Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных, чтобы защищать всю украинскую территорию», — сказал он.
Блинкен добавил, что США надеются, что технологии Starlink продолжат быть полностью доступными для украинской армии.
Ранее Маск заявил, что интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того чтобы смотреть сериалы и удалённого обучения.