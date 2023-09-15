В США проводят расследование из-за отказа Маска включить Starlink над Крымом

В сенате США началось расследование в связи с отказом предпринимателя Илона Маска включить спутниковую сеть Starlink вблизи Крыма в 2022 году, что привело к срыву украинской атаки на Военно-морской флот России.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Сенатский комитет по вооружённым силам изучает вопросы национальной безопасности, возникшие в связи с решением Илона Маска», — говорится в сообщении.

По словам председателя комитета Джека Рида, ситуация выявила «серьёзные нарушения в сфере национальной безопасности».

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы, и для удалённого обучения.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.