В США проводят расследование из-за отказа Маска включить Starlink над Крымом
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Об этом сообщает Bloomberg.
«Сенатский комитет по вооружённым силам изучает вопросы национальной безопасности, возникшие в связи с решением Илона Маска», — говорится в сообщении.
По словам председателя комитета Джека Рида, ситуация выявила «серьёзные нарушения в сфере национальной безопасности».
Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.
По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы, и для удалённого обучения.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.