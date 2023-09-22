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МИД России: Азербайджан заверил в проведении расследования гибели миротворцев

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Азербайджанская сторона заверила Россию, что по делу о гибели российских миротворцев проводится расследование, сообщает МИД России.
МИД России: Азербайджан заверил в проведении расследования гибели миротворцев
  • РИА Новости

Делегации стран встретились на полях сессии ГА ООН.

«Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента, заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уже даёт результаты, виновные будут наказаны.

Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия.

Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.

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