МИД России: Азербайджан заверил в проведении расследования гибели миротворцев
- РИА Новости
Делегации стран встретились на полях сессии ГА ООН.
«Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента, заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование уже даёт результаты, виновные будут наказаны.
Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия.
Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.