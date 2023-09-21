Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что возбудила уголовное дело в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики... было возбуждено уголовное дело», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия.

Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.