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Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев

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Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что возбудила уголовное дело в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики... было возбуждено уголовное дело», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия.

Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.

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