Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев
- РИА Новости
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Об этом ведомство сообщает в Telegram.
«По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики... было возбуждено уголовное дело», — сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия.
Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.